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Минобороны России: Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие

22:57, 30.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие
Фото: wikipedia.org

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ежедневно Украина поставляет продовольствие Румынии в обмен на оружие. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев организовал массовый вывоз зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю. В настоящее время вывезено около 20 млн тонн продукции. Обратным маршрутом на Украину везут иностранное оружие и боеприпасы.

Мизинцев подчеркнул, что поставки продукции ведутся несмотря на то, что ее не хватает населению Украины для пропитания и ведения весенней посевной кампании.

Фото: pixabay.com

Сегодня в Минобороны России заявили об уничтожении склада вооружений в Днепропетровской области Украины. Также в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены 17 украинских военных объектов.

Дарья Акимова
Общество

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