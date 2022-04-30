Мизинцев: националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

Начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты заминировали дамбу Николаевского водохранилища в Марганце Днепропетровской области, чтобы взорвать и обвинить в этом подразделения российских войск. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мизинцева, в случае подрыва дамбы будет затоплен город и прилегающие населенные пункты. В них проживает более 45 тысяч человек. Также повредится система жизнеобеспечения населения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами). Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе Украины.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что неонацисты готовят обстрел мирных жителей во время массовой эвакуации из Харькова в западном направлении. Для этого подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области.

Также, по данным Минобороны, 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому после эвакуации жителей в Пологовском районе Орехова Запорожской области.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Сегодня в Минобороны России заявили об уничтожении склада вооружений в Днепропетровской области Украины. Также в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены 17 украинских военных объектов.

Дарья Акимова