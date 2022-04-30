Слуцкий: «Встречались команды разного уровня. Был только вопрос, насколько результат будет в пользу соперника»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал крупное поражение от «Сочи» (0:6) на своем поле, и объяснил это тем, что на поле встречались команды разного уровня.

«Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос просто, насколько результат будет в пользу соперника. Какой сейчас смысл рассуждать о том, как мы планировали построить игру, если этот план не сработал?" — приводит слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».

Также специалист подтвердил, что это поражение ухудшило шансы «Рубина» в борьбе за место в российской Премьер-лиге.

«Чтобы быть стабильным, надо быть стабильным комплексно. Когда ты бесконечно латаешь дырки, бесконечно приводишь хоть в какое-то состояние очень короткую обойму, когда ты весь в заплатках, то в играх с такими командами как «Сочи» они разрываются вдрызг», — сказал Леонид Слуцкий.

Это третье разгромное поражение казанского клуба в нынешнем сезоне. Ранее казанцы уступали ЦСКА в гостях (6:1), а также «Ростову» 5:1).

Эрик Добролюбов