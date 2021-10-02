Барбекю-зона на набережной Кабана в Казани закрывается до следующего лета

Барбекю-зона на набережной озера Кабан закрыта для брони с 1 октября до следующего лета, сообщает мэрия Казани.



В этом году сервис запустили в тестовом режиме 1 мая, и за это время зону бронировали 1 486 раз. Одну из трех пикниковых зон можно было забронировать онлайн.

Самым популярным для брони стал август — в последний месяц лета барбекю-зону бронировали 508 раз.

Зона барбекю расположена со стороны улицы Хади Такташа между ресторанами «Пир» и «Пашмир». Барбекю-пространство состоит из трех пикниковых зон, каждая из которых может вместить максимум шесть человек, включая детей от 3 лет.

Маргарита Головатенко