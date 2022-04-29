В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в стране случаев заболевания гепатитом неизвестного происхождения

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 29 апреля 2022 года в России не выявлено случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, принимается весь необходимый комплекс мер для предупреждения риска завоза инфекции на территорию страны. В том числе ведется повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах.

Фото: Максим Платонов

— С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, что минимизирует риски его завоза, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Несколько дней назад Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что гепатит неизвестного происхождения выявлен в 12 странах Евросоюза. Несколько десятков подтвержденных случаев касаются детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

Также вчера Роспотребнадзор поручил регионам оценить готовность к недопущению завоза холеры. Согласно постановлению, которое подписала глава ведомства Анна Попова, необходимо оценить готовность госпитальной и лабораторной базы к проведению противоэпидемических действий на случай выявления заболевших инфекцией.

Диана Жиленкова