Роспотребнадзор поручил регионам оценить готовность к недопущению завоза холеры

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор поручил регионам страны оценить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения холеры. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

Согласно документу, необходимо внести предложения по актуализации комплексных планов по санитарной охране территории в части противохолерных мероприятий, оценить готовность госпитальной и лабораторной базы, а также других медучреждений к проведению противоэпидемических действий на случай выявления больных холерой.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, необходимо обеспечить расчет потребности антибактериальных препаратов, незамедлительное информирование территориальных органов Роспотребнадзора в регионах о каждом выявленном случае заболевания или смерти, либо подозрения на наличие инфекции.

Также накануне Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что в 12 странах Евросоюза обнаружили гепатит неизвестной природы. Зафиксировано несколько десятков подтвержденных случаев. Они касаются детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

Диана Жиленкова