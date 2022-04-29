В Татарстане начало работу обособленное структурное подразделение СИБУРа

СИБУР запустил в Татарстане новое обособленное структурное подразделение (ОСП). На него планируется возложить ряд функций по обеспечению и поддержке производственных предприятий компании в республике. Об этом было заявлено на мероприятии, посвященном первому дню работы ОСП СИБУРа в РТ. В нем принял участие заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев.

«Я думаю, что лучшие практики, которые есть у СИБУРа, соединятся с лучшими практиками нефтехимии Татарстана и лучшими практиками в республике в области заботы о людях, предоставления лучших рабочих мест, лучших возможностей для реализации. Созданная СИБУРом структура будет первой ласточкой перед большими проектами, которые, я уверен, у нас еще будут», — цитируются слова Савельчева на сайте Минпромторга РТ. Он также отметил, что старт работы ОСП — один из шагов в рамках реализации договоренностей, сформированных подписанным в сентябре 2021 года соглашением о сотрудничестве между Татарстаном и СИБУРом.

Прибывшая в Казань на событие член правления — управляющий директор ООО «СИБУР», руководитель подразделения «Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление» Марина Медведева выразила уверенность в том, что все идеи и практики, которые на протяжении многих лет СИБУР внедрял на предприятиях исторического периметра, найдут отклик у новых сотрудников в Татарстане. «Сотрудники ОСП — это любопытные, мотивированные, амбициозные люди, которые имеют уникальную возможность максимально широко узнать бизнес компании. Они не только и не столько «исполнители» процессов, они, часто, драйверы изменений (процессов)», — отметила она.

ОСП разместилось в Казани и Нижнекамске и будет обслуживать предприятия, входящие в периметр «СИБУР РТ». В ОСП будут работать сотрудники таких функций, как экономика и финансы, общекорпоративные сервисы (обеспечение бизнеса), корпоративное управление, маркетинг и продажи, центр клиентского сервиса, юридическая поддержка и т.д. В перспективе функции могут быть масштабированы и на другие предприятия нефтегазохимической компании. Отмечается, что ОСП поможет предприятиям Татарстана осваивать бизнес-культуру СИБУРа, переходить на единый процессный язык, повышать экспертизу и знания систем управления и, конечно, унифицировать сервисные подходы.