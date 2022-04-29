Вечером на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

Фото: Максим Платонов

Вечером на дорогах столицы Татарстана образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Значительно затруднено движение на улице Вишневского, где произошло сразу три ДТП. О происшествии сообщают и пользователи социальных сетей, по словам которых, в аварию попали около 15 машин.

Пробки наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Достоевского, Пушкина, Гвардейской, Николая Ершова, Аграрной, Тихомирнова, Право- и Лево-Булачной, Родины и других.

Также заторы образовались на Сибирском и Мамадышском трактах, Кировской дамбе, проспектах Ямашева и Универсиады.

Фото: скриншот

Вечером 28 апреля на дорогах Казани образовались 8-балльные пробки. В основном движение было затруднено в центре города.

Диана Жиленкова