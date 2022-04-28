Вечером на дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

Вечером на дорогах Казани образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся заторы оцениваются в 8 баллов.

В основном движение затруднено в центре города. Пробки наблюдаются на улицах Право- и Лево-Булачной, Пушкина, Островского, Бутлерова, Карла Маркса, Фрунзе, Тукая, а также в Щербаковском переулке.

Фото: скриншот

Кроме того, заторы образовались на улицах Ершова, Достоевского, Гвардейской, Вишневского, Космонавтов, Даурской, Танковой, Декабристов, Сибирском и Мамадышском трактах и др.

Вчера вечером пробки на городских дорогах достигли 9 баллов. В это время в Казани прошел сильный ливень, некоторые улицы затопило.

Диана Жиленкова