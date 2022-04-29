Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, «Открытия» и ВТБ

Центробанк России считает разумным решением объединение ВТБ, «Открытие» и РНКБ. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Мы готовили «Открытие» к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были, но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок. И понимаем, что мы, как регулятор банковский, не можем долго быть собственником банка, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пока конфигурации сделки по объединению ВТБ, «Открытия» и РНКБ нет, все в процессе обсуждения.

В начале марта банк России решил приостановить подготовку к продаже акций банка «Открытие».

