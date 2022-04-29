Набиуллина: нижняя точка спада российской экономики придется на четвертый квартал 2022 года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, когда отечественная экономика достигнет нижней точки спада. По ее прогнозу, это случится в октябре — декабре 2022 года.

— Для иллюстрации будущей динамики более показательно сопоставление четвертого квартала следующего года с нижней точкой спада — четвертым кварталом этого года, — рассказала глава Центробанка.

В регуляторе прогнозируют, что к концу 2023 года ВВП увеличится на 4—5,5% по сравнению с концом 2022-го, пишет «РИА Новости».

Фото: cbr.ru

Набиуллина также заявила, что пик инфляции в России придется на конец 2022 года. Пока же риски раскручивания инфляционной спирали в стране уменьшились.



Сегодня Банк России понизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых. В регуляторе обратили внимание, что за прошедшую неделю в стране зафиксировано замедление темпов роста цен. Это объясняется укреплением рубля и охлаждением потребительской активности.



Татьяна Демина