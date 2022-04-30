Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +15 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +10..+12 градусов, в Набережных Челнах +11..+14 градусов, в Альметьевске +12..+15 градусов, в Буинске +10..+13 градусов, в Чистополе +12..+15 градусов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Также местами по республике ожидается дождь, утром в отдельных районах с мокрым снегом. Помимо этого, синоптики прогнозируют сильный ветер порывами до 15—18 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 1 мая, существенных осадков в республике не ожидается. Ночью похолодает до -3...+2 градусов, днем воздух прогреется до +12 градусов.

Диана Жиленкова