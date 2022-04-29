В Нижнекамске сегодня завершается отопительный сезон

В Нижнекамске сегодня, 29 апреля, завершается отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте НМР.

В Казани отопление отключили 28 апреля. Властям города до устойчивого установления температурного режима (выше +8 градусов) предписано обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления, в первую очередь объектов здравоохранения, детских учреждений, к работе в случае резких похолоданий.

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Со вчерашнего дня в республику пришло похолодание. В субботу, 30 апреля, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом, предупредили синоптики. Ночью похолодает от 0 до +4 градусов, а на востоке может похолодать до -5°С. Днем потеплеет до +10..+15 градусов. 1 мая ночные температуры ожидаются в пределах -3...+2 градусов, дневные — от +7 до +12 градусов.

Татьяна Леухина