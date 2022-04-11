За март среднее зарплатное предложение в Татарстане составило 45,6 тысячи рублей

В марте этого года среднее зарплатное предложение в Татарстане составило 45,6 тысячи рублей, что на 2,8 тысячи рублей выше, чем в марте 2021 года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Наиболее высокая средняя зарплата оказалась в профобласти «Высший менеджмент» — 57,4 тысячи рублей. На втором месте ИТ-сфера — 52,4 тысячи рублей. На третьем маркетинг, реклама, PR — 50,7 тысячи рублей. Замыкает топ сфера строительства и недвижимости — 49,8 тысячи рублей.



Самое низкое зарплатное предложение оказалось в профобласти «Госслужба, НКО» — 35,9 тысячи рублей. На второе место попала индустрия туризма — 39,7 тысячи рублей. В профобласти «Административный персонал» татарстанцы могут получать 39,9 тысячи рублей. А в сфере управления персоналом — 40,8 тысячи рублей.

Кроме того, в список профессий, где среднее зарплатное предложение ниже среднего по региону попали такие сферы, как «Продажи» (44,1 тысячи рублей), «Медицина, фармацевтика» (43,9 тысячи рублей), «Бухгалтерия» (42,4 тысячи рублей), «Юриспруденция» (41,8 тысячи рублей), «Наука, образование» (41,4 тысячи рублей), индустрия красоты и фитнеса (41,3 тысячи рублей).

Фото: realnoevremya.ru

30 марта сообщалось, что за январь этого года среднемесячная зарплата по Татарстану составила 46 324 рубля. Наиболее высокое заработное предложение встречается в сфере добычи полезных ископаемых — 72 770 рублей. На втором месте в рейтинге оказалась зарплата за деятельность в области информации — 67 346 рублей. В научной сфере татарстанцы могут получать 52,3 тысячи рублей, в области культуры и спорта — 49,4 тысячи рублей, а в секторе здравоохранения — 43,8 тысячи рублей.

Максим Кокунин