Сенатор Пушков: покупка газа из России по реверсу из ФРГ противоречит риторике Польши

Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности «голубого топлива» из РФ, заявил сенатор Алексей Пушков.



После отказа от российского газа Польша заказала по реверсу из Германии те же объемы газа, которые ранее получала из России:

— При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть? — спросил Пушков. Он отметил, что Германии теперь «тем более» нужен российский газ, иначе на Польшу реверса может не хватить, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Вчера стало известно, что Польша продолжает закупать российский газ после приостановки прямых поставок. Объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, это почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.

Маргарита Головатенко