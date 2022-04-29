Сенатор Пушков: покупка газа из России по реверсу из ФРГ противоречит риторике Польши
Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности «голубого топлива» из РФ, заявил сенатор Алексей Пушков.
После отказа от российского газа Польша заказала по реверсу из Германии те же объемы газа, которые ранее получала из России:
— При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть? — спросил Пушков. Он отметил, что Германии теперь «тем более» нужен российский газ, иначе на Польшу реверса может не хватить, сообщает «РИА Новости».
Вчера стало известно, что Польша продолжает закупать российский газ после приостановки прямых поставок. Объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, это почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
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