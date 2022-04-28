Путин поручил внедрить единый реестр назначений лекарств и медицинских изделий

В России внедрят единый федеральный реестр назначений лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

Также предусматривается поэтапное внедрение дистанционных технологий в целях предоставления врачами консультаций пациентам, коррекции назначенного лечения, формирования рецептов на лекарства в электронном виде и др.

Фото: Ринат Назметдинов

Как сообщается на сайте Кремля, доклад о проделанной работе предоставят до 15 сентября текущего года. В дальнейшем отчет будет предоставляться один раз в квартал.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что добросовестных импортеров лекарств нужно поддержать и помочь им занять достойную нишу на рынке страны. По его словам, приоритет отдается дружественным странам.

Диана Жиленкова