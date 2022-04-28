Татарстанская фирма «МВЕН» по решению суда передаст ОНПП «Технология» 10 самолетов Т-500

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанский производитель легкомоторных самолетов Т-500 ООО «Фирма «МВЕН» передаст Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология» имени Ромашина 10 авиалайнеров. Такое решение вынес Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре.

Самолеты необходимо передать в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. Кроме того, суд частично удовлетворил встречные исковые требования и постановил взыскать задолженность с ОНПП «Технология» в пользу татарстанской фирмы 17,4 млн рублей, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

ОНПП «Технология» им. Ромашина» судится с «МВЕН» с декабря 2019 года. Причиной стал заключенный между ними в 2018 году договор на сборку и поставку опытной партии из 10 сельскохозяйственных самолетов Т-500. Исполнитель получил 131,5 млн рублей предоплаты. Впоследствии сроки работ были нарушены. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова