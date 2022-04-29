В Татарстане производят 855 миллионов кирпичей в год — видео

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В Татарстане производят 855 миллионов кирпичей в год. 17 заводов в республике производят керамическую продукцию, еще три — силикатную, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Например, мощность Кощаковского завода — 50 млн кирпичей в год. Большая часть продукции остается в республике, около 30% приходится на потребителей в пределах страны, еще 7-8% — на страны СНГ.

Процесс импортозамещения в этой сфере, как говорят на заводе, начался не вчера. Современные европейские решения уже есть: это кирпичи всех цветов, разные фактуры и размеры. Оборудование на заводе по большей части китайское, но есть и европейское.

Согласно данным Министерства экономики Татарстана, в 2021 году объем импорта в республике составил около $5 млрд. Более половины пришлось на «недружественные» страны.

Диана Жиленкова