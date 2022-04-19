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ЦБ подготовит судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов

10:50, 19.04.2022 2
ЦБ подготовит судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов
Фото: duma.gov.ru

Глава Центробанка Эльвира Набуиллина заявила, что Россия будет готовить судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов. Об этом сообщает ТАСС.

— Это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены, — сказала она.

Фото: Олег Тихонов

13 марта глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов.

25 марта ЦБ заверил, что золото из золотовалютных резервов страны находится в его хранилищах на территории России. В Центробанке подчеркнули, что нет способа предотвратить заморозку золотовалютных резервов в долларах и евро: безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому ее могут заморозить.

Максим Кокунин
ЭкономикаОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    в какой суд? готовят иски? Оставшись один на один с китайскими юанями и двумя тысячами тонн золотых слитков, продать которые невозможно из-за санкций, ЦБ так и не решил, где теперь хранить резервы.
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  • Анонимно 19 апр
    Куда катится московская биржа? Видно,что она управляется вручную,вниз,но чьих это хитрых рук дело? Дело идет к разорению миллионов россиян!
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