ЦБ подготовит судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов

Глава Центробанка Эльвира Набуиллина заявила, что Россия будет готовить судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов. Об этом сообщает ТАСС.

— Это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены, — сказала она.

Фото: Олег Тихонов

13 марта глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов.

25 марта ЦБ заверил, что золото из золотовалютных резервов страны находится в его хранилищах на территории России. В Центробанке подчеркнули, что нет способа предотвратить заморозку золотовалютных резервов в долларах и евро: безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому ее могут заморозить.

Максим Кокунин