ЦБ: все золото из золотовалютных резервов России находится в хранилищах ЦБ на территории страны

Банк России заверил, что золото из золотовалютных резервов России находится в хранилищах ЦБ на территории страны. Так в пресс-службе банка ответили на вопрос о том, правда ли, что ЦБ вывез золото из золотовалютных резервов из России.



В Центробанке рассказали, что нет способа предотвратить заморозку золотовалютных резервов в долларах и евро: безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому ее могут заморозить.

Подчеркивается, что после заморозки резервов ЦБ России в долларах США и евро Россия применила зеркальную меру, введя ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Выплаты по государственному долгу компаний России и госдолгу перед держателями из стран, поддерживающих санкции против РФ, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.

Из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов, сообщал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Маргарита Головатенко