В Татарстане задержали мужчину, который пытался убить знакомого, открыв конфорки газовой плиты

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

Следственные органы СК России по Татарстану задержали 46-летнего жителя Альметьевского района, подозреваемого в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 16 апреля в селе Шарлама подозреваемый дома распивал алкоголь с 43-летним знакомым. В какой-то момент он уснул, а проснувшись, обнаружил, что гость рассматривает содержимое его телефона. Хозяин начал требовать, чтобы тот ушел, а позже ударил ножом в грудь и скрылся.

Когда пострадавший пришел в себя, он почувствовал запах газа и обнаружил, что на кухне открыты конфорки газовой плиты. Он вызвал скорую, которая доставила его в больницу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подозреваемого задержали 28 апреля. Свою причастность к совершению преступления он признал частично. Следствие обратится в суд с ходатайством заключить мужчину под стражу. Расследование дела продолжается.

Во вторник в Казани Ново-Савиновский районный суд отправил в СИЗО 24-летнего мужчину, на днях ударившего ножом кондуктора троллейбуса №1. Ему предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Казанец признал свою вину.



Татьяна Леухина