Курс евро на Мосбирже опустился ниже 76 рублей впервые с марта 2020

Фото: Анна Сейтумерова

Сегодня курс евро на Московской бирже опустился ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

На начало торгов он снизился на 19 копеек, до 76,97 рубля. Курс доллара упал на 63 копейки, до 72,50 рубля.

Фото: pixabay.com

Накануне курс евро на Московской бирже опустился до 77 рублей впервые с июня 2020 года. По данным на 12.19 мск вчера, он стоил 77,08 рубля, доллар — 72,95 рубля.



Дарья Акимова