Курс евро на Мосбирже опустился ниже 76 рублей впервые с марта 2020
Сегодня курс евро на Московской бирже опустился ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.
На начало торгов он снизился на 19 копеек, до 76,97 рубля. Курс доллара упал на 63 копейки, до 72,50 рубля.
Накануне курс евро на Московской бирже опустился до 77 рублей впервые с июня 2020 года. По данным на 12.19 мск вчера, он стоил 77,08 рубля, доллар — 72,95 рубля.
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