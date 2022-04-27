Курс рубля укрепился к доллару и евро на Мосбирже

Сегодня на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился к доллару и евро. Об этом сообщает ТАСС.

На открытии торгов доллар снизился на 0,51%, до 73,15 рубля, курс евро поднялся на 0,03%, до 76,85 рубля.

По данным на 10.23 мск, курс доллара упал на 0,64% и торговался на уровне 73,05 рубля, курс евро — до 76,36 рубля (-0,57%).

Накануне курс евро на Московской бирже опустился ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года. Курс доллара упал на 63 копейки, до 72,50 рубля.

Дарья Акимова