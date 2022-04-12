В Казани на участке улицы Торфяной экологи выявили незаконное размещение отходов

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана вновь выехали на участок улицы Торфяной Советского района Казани, где ранее обнаружили незаконную свалку снега. Теперь местные жители пожаловались на несанкционированное размещение отходов, сообщает пресс-служба ведомства.



По данным Минэкологии Татарстана, собственнику земельного участка выписано предостережение. Ему необходимо устранить нарушение.

Фото: realnoevremya.ru

В ведомстве напомнили, что зимой здесь зафиксировали свалку снега объемом 3 тысячи кубометров и площадью более 16,6 тысячи «квадратов». В загрязненном снеге также обнаружили превышения по хлориду, сульфату и нефтепродуктам.

Накануне сообщалось, что от жителей столицы Татарстана поступила еще одна жалоба — они сообщили о появлении пены непонятной окраски на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе города. Сотрудники Минэкологии отобрали пробы загрязненного снега на определение класса опасности и загрязняющих веществ.

Диана Жиленкова