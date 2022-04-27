Глава Минфина: выпадающие доходы бюджета России от отсрочки соцвзносов составят 1,6 трлн рублей
В текущем году выпадающие доходы российского бюджета от отсрочки социальных взносов оцениваются в 1,6 трлн рублей. Их намерены компенсировать средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) страны, заявил министр финансов Антон Силуанов.
— У нас уже было заявлено, что все доходы, которые мы соберем, они все пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях представленных отсрочек по страховым взносам не хватит, — пояснил глава Минфина.
Министр уточнил, что во втором квартале объемы выпадающих доходов от отсрочки составят 1,1 трлн рублей, в третьем — 540 млрд, передает ТАСС.
На прошлой неделе глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что стране не грозит дефолт. По ее словам, государство располагает всеми необходимыми финансовыми ресурсами.
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