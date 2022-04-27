В Казани на улице Баумана установили отремонтированную скульптуру «Су Анасы»

В Казани на фонтане, расположенном на улице Баумана, установили скульптуру «Су Анасы», отремонтированную после повреждения вандалами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как рассказали в Комитете внешнего благоустройства казанского исполкома, фигуру почистили и потом заново закрепили у основания конструкции. Ремонтные работы провели при наступлении благоприятных погодных условий.

Фонтан со скульптурой «Су Анасы» открыли на улице Баумана в 1998 году. Автором проекта стал заслуженный деятель искусств Татарстана Игорь Башмаков.

Напомним, скульптура была повреждена в ночь с 24 на 25 декабря прошлого года. Поиски вандалов продолжаются до сих пор.

Дарья Акимова