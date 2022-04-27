СИБУР заменил импортную марку полиэтилена для дорожного строительства

Научно-исследовательский центр «СИБУР ПолиЛаб» совместно с компанией «Тенсар» заместил импортную марку полиэтилена для производства геосинтетических материалов, которые используются при армировании и укреплении дорожного покрытия, сообщает пресс-служба компании. Данная марка также может использоваться для производства труб большого диаметра.

Как отмечает руководитель отраслевых продаж сегмента «Строительство» СИБУРа Юлия Румянцева, полиэтилен является одним из наиболее востребованных полимеров и благодаря его характеристикам широко применяется во многих отраслях промышленности.

— В своей работе СИБУР в первую очередь ориентируется на требования переработчиков и конечных потребителей и разрабатывает новые продуктовые решения с уникальными параметрами под конкретные задачи, — говорит Румянцева.

Один из крупнейших производителей георешеток для дорожного строительства, компания «Тенсар» ранее использовала полиэтилен европейского производства. Однако текущие логистические и платежные ограничения сократили возможности покупок.

В настоящее время продукция, произведенная при использовании новой марки СИБУРа, проходит испытания на производственном комплексе компании «Тенсар». По словам генерального директора компании Юлии Гусевой, в случае успешного подтверждения соответствия качества новой продукции компания «Тенсар» в кратчайшие сроки сможет заменить иностранный материал.

Отмечается, что применение геосинтетики обеспечивает сокращение затрат на дорожные работы за счет снижения расхода традиционных строительных инертных природных материалов, как песок, щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, стоимость которых растет с каждым годом. В зависимости от категорийности и места нахождения объекта строительства в среднем экономия может составить 5—10% от сметной стоимости строительства. Кроме того, использование геосинтетики и других полимерных материалов обеспечивает дорожному полотну повышенный запас прочности и надежности.

Геосинтетические материалы производства «Тенсар» применялись практически на всех федеральных трассах России, а также при строительстве КАД и ЗСД Санкт-Петербурга, МКАД, ЦКАД, платной автодороги Москва — Санкт-Петербург, на других проектах.