Прокуратура Черемшанского района потребовала привести в порядок детские площадки

Прокуратура Черемшанского района проверила соблюдение требований законодательства, регламентирующего обеспечение безопасной эксплуатации детских площадок. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Некоторые из детских площадок, расположенных на территории села Черемшан, не соответствовали требованиям безопасности. Конструкции не были надлежащим образом прикреплены к опорным столбам, у них были дефекты сварного шва.

У качелей не было соответствующих креплений между качающейся платформой и перекладиной. На лестницах и переходах отсутствовали нескольких ступенек, на металлических платформах имелись поверхностные разрушения из-за коррозии.

В адрес руководителя исполкома Черемшанского сельского поселения внесли представление, которое находится на стадии рассмотрения. Нарушения после вмешательства прокуратуры устранили.

Фото: прокуратура Татарстана

В прошлом году Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о приостановке работы аттракциона «Ветерок» на набережной Тукая в автограде. Аттракцион не регистрировали в отделе Гостехнадзора Татарстана. Работу карусели приостанавливали до устранения нарушений.



Татьяна Леухина