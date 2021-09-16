Карусель «Ветерок» в Челнах закрыли по требованию прокуратуры
Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о приостановке работы аттракциона «Ветерок» на набережной Тукая в автограде, сообщает пресс-служба суда.
Прокуратура потребовала закрыть карусель после проверки — аттракцион не регистрировали в отделе гостехнадзора Татарстана. Работу карусели остановили до устранения нарушений.
Установили карусель еще в начале июня.
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