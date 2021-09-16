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Карусель «Ветерок» в Челнах закрыли по требованию прокуратуры

00:25, 16.09.2021
Карусель «Ветерок» в Челнах закрыли по требованию прокуратуры
Фото: realnoevremya.ru

Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о приостановке работы аттракциона «Ветерок» на набережной Тукая в автограде, сообщает пресс-служба суда.

Прокуратура потребовала закрыть карусель после проверки — аттракцион не регистрировали в отделе гостехнадзора Татарстана. Работу карусели остановили до устранения нарушений.

Фото: realnoevremya.ru

Установили карусель еще в начале июня.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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