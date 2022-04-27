Комиссия РФС: судья ошибочно зафиксировал взятие ворот «Рубина» в матче против красноярского «Енисея»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) вынесла решения по поводу обращения «Рубина» об ошибках судьи в матче против красноярского «Енисея» 1/4 финала Бетсити Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Первым решением комиссии стало то, что судья ошибочно зафиксировал взятие ворот «Рубина» на 32-й минуте матча.

Атакующий игрок команды «Енисей» №75 Андрей Окладников, забивший гол в ворота «Рубина», находился в положении вне игры в момент передачи мяча ему партнером по команде №7 Александром Зотовым, так как его часть тела, которой можно забить гол, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок обороняющейся команды.

Второе решение — судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Енисей» на 55-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что незначительный контакт вскользь ноги игрока обороняющегося «Енисея» №2 Валерия Кичина с ногой атакующего игрока «Рубина» №10 Германа Онугха, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как инициатором этого контакта был сам атакующий игрок, который направил свою ногу в сторону ноги игрока обороны, и, прежде чем сыграть в мяч, совершил контакт поверх ноги защитника, пытающегося также сыграть в мяч.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС — 22 апреля.

20 апреля казанский клуб уступил «Енисею» со счетом 3:1. В казанской команде отличился Герман Онугха. Он забил гол в ворота «Енисея» на 86-й минуте матча.

Кроме того, в этот день футбольный клуб отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 64 года. 20 апреля 1958-го команда под своим первым названием «Искра» дебютировала в 1-й зоне класса «Б» чемпионата СССР.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Енисея» заявив, что его команда провалила только первую половину игры. По его словам, после тактических изменений в плане замен во втором тайме игру удалось выровнять. «Это уже было похоже на футбол», — сказал он.



Максим Кокунин