Слуцкий: «Мы превратились просто в группу игроков, ситуация до конца сезона вряд ли изменится»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Енисея» в рамках Бетсити Кубка России (1:3) сообщил, что его команда провалила только первую половину игры.

— Понятно, что провалили полностью первый тайм. Не смогли попасть ни в один эпизод, неправильно передвигались, все делали очень медленно, с опозданием. После тактических изменений в плане замен во втором тайме игру выровняли. Создавали достаточно большое количество моментов с взаимными шансами. Это уже было похоже на футбол, — заявил Слуцкий.

Также он заявил, что его команда развалилась по ходу сезона.

— Мы смотрели игры «Енисея», видели, что они почти во всех играх доминируют в ФНЛ. Но основная разница в том, что «Енисей» — это команда, а мы по ходу сезона превратились просто в группу игроков, которая выходит на определенных позициях. И естественно, мы просто не можем наиграть какие-то моменты, физически. Что в атаке, что в обороне, поэтому цельного игрового впечатления мы не можем показать, — приводит слова специалиста корреспондент «Реального времени».

— Команда всегда будет сильнее, чем набор игроков. Мы на данном этапе — набор игроков. Понятно, что вряд ли ситуация до конца сезона как-то изменится, и мы должны сделать максимум возможного, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге.

На вопрос журналиста о возможной подаче заявления на отставку в связи с последними результатами, Слуцкий ответил отрицательно.

— Нет, не планирую [подавать в отставку], — сказал главный тренер «Рубина».

«Рубин» вылетел из Бетсити Кубка России. Следующий матч казанская команда проведет в рамках Премьер-лиги в Казани с «Арсеналом» 24 апреля. Начало встречи — в 14.00 по мск.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Эрик Добролюбов