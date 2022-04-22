«Рубин» обратился в РФС из-за двух судейских решений в матче против «Енисея»

Казанский «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) по поводу двух судейских решений в матче против красноярского «Енисея» 1/4 финала Бетсити Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

Первым поводом стал возможный офсайд на 32-й минуте в эпизоде со вторым голом «Енисея». Вторым — неназначение пенальти в ворота красноярского клуба на Германе Онугхе на 55-й минуте.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, 20 апреля «Рубин» уступил «Енисею» со счетом 3:1. В казанской команде отличился Герман Онугха. Он забил гол в ворота «Енисея» на 86-й минуте матча.

Кроме того, в этот день футбольный клуб отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 64 года. 20 апреля 1958-го команда под своим первым названием «Искра» дебютировала в 1-й зоне класса «Б» чемпионата СССР.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Енисея» заявив, что его команда провалила только первую половину игры. По его словам, после тактических изменений в плане замен во втором тайме игру удалось выровнять. «Это уже было похоже на футбол», — сказал он.



Максим Кокунин