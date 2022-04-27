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На поставку автомобилей для больниц Татарстана выделят 22 млн рублей

12:35, 27.04.2022
На поставку автомобилей для больниц Татарстана выделят 22 млн рублей
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил тендер на поставку автомобилей для больниц республики. Источником финансирования выступает муниципальный бюджет.

Исполнитель обязуется поставить 17 легковых автомобилей Lada Largus для 11 больниц по адресам:

  • «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» (Альметьевск, пр. Строителей, д. 30/2) — 3 машины;
  • «Дрожжановская центральная районная больница (с. Старое Дрожжаное, ул. 2 Пятилетка, д. 25) — 2 машины;
  • «Кукморская центральная районная больница» (Кукмор, улица Ворошилова, 24) — 1 машина;
  • «Детская городская больница с перинатальным центром» (Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 45) — 2 машины;
  • «Пестречинская центральная районная больница» (с. Пестрецы, ул. Молодежная, д. 13) — 2 машины;
  • «РКБ МЗ РТ» — филиал «Спасская центральная районная больница» (Болгар, ул. Горького, д. 19) — 2 машины;
  • «Тюлячинская центральная районная больница» (с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 35) — 1 машина;
  • «Уруссинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района (пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 19) — 1 машина;
  • «Черемшанская центральная районная больница» (с. Черемшан, ул. Шешминская, д. 39) — 1 машина;
  • «Чистопольская центральная районная больница» (Чистополь, ул. К. Маркса, д. 59) — 1 машина;
  • «Агрызская центральная районная больница» (Агрыз, ул. Энергетиков, д. 2) — 1 машина.

Заявки на участие принимаются до 6 мая. Подрядчика определят 12 мая.

Фото: commons.wikimedia.org

15 апреля сообщалось, что на поставку рентгеновских аппаратов в больницы Татарстана выделят более 179 млн рублей из республиканского бюджета. Отмечается, что поставщик также обязан обучить медперсонал правилам эксплуатации и провести инструктаж по техническому обслуживанию аппаратов.

Летом прошлого года 42 центральным районным больницам Татарстана передали 70 автомобилей Lada Largus для оказания медпомощи сельским жителям. В рамках «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан на 2021—2025 гг.» в этом году было закуплено 370 автомобилей Lada Largus и 43 микроавтобуса Ford Transit. Автомобили оснащены бортовым навигационным оборудованием мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Также в транспорте есть оборудование, подключенное к централизованной системе.

Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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