На поставку автомобилей для больниц Татарстана выделят 22 млн рублей

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил тендер на поставку автомобилей для больниц республики. Источником финансирования выступает муниципальный бюджет.

Исполнитель обязуется поставить 17 легковых автомобилей Lada Largus для 11 больниц по адресам:

«Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» (Альметьевск, пр. Строителей, д. 30/2) — 3 машины;

«Дрожжановская центральная районная больница (с. Старое Дрожжаное, ул. 2 Пятилетка, д. 25) — 2 машины;

«Кукморская центральная районная больница» (Кукмор, улица Ворошилова, 24) — 1 машина;

«Детская городская больница с перинатальным центром» (Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 45) — 2 машины;

«Пестречинская центральная районная больница» (с. Пестрецы, ул. Молодежная, д. 13) — 2 машины;

«РКБ МЗ РТ» — филиал «Спасская центральная районная больница» (Болгар, ул. Горького, д. 19) — 2 машины;

«Тюлячинская центральная районная больница» (с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 35) — 1 машина;

«Уруссинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района (пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 19) — 1 машина;

«Черемшанская центральная районная больница» (с. Черемшан, ул. Шешминская, д. 39) — 1 машина;

«Чистопольская центральная районная больница» (Чистополь, ул. К. Маркса, д. 59) — 1 машина;

«Агрызская центральная районная больница» (Агрыз, ул. Энергетиков, д. 2) — 1 машина.

Заявки на участие принимаются до 6 мая. Подрядчика определят 12 мая.

Фото: commons.wikimedia.org

15 апреля сообщалось, что на поставку рентгеновских аппаратов в больницы Татарстана выделят более 179 млн рублей из республиканского бюджета. Отмечается, что поставщик также обязан обучить медперсонал правилам эксплуатации и провести инструктаж по техническому обслуживанию аппаратов.

Летом прошлого года 42 центральным районным больницам Татарстана передали 70 автомобилей Lada Largus для оказания медпомощи сельским жителям. В рамках «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан на 2021—2025 гг.» в этом году было закуплено 370 автомобилей Lada Largus и 43 микроавтобуса Ford Transit. Автомобили оснащены бортовым навигационным оборудованием мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Также в транспорте есть оборудование, подключенное к централизованной системе.

Максим Кокунин