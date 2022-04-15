На поставку рентгеновских аппаратов в больницы Татарстана выделят более 179 млн рублей
На поставку рентгеновских аппаратов в больницы Татарстана выделят более 179 млн рублей из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Отмечается, что поставщик также обязан обучить медперсонал правилам эксплуатации и провести инструктаж по техническому обслуживанию аппаратов.
Оборудование будет поставляться по следующим адресам:
- ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» (филиал «Нурлатская участковая больница»), Зеленодольский район, с. Северные Нурлаты, ул. Школьная, д. 5.
- ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» (филиал «Васильевская районная больница»), Зеленодольский район, пгт. Васильево, ул. Татарстан, д. 38.
- ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ», Аксубаевский район, пгт. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 41.
- ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ», Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 85.
- ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» (поликлиника №1), г. Альметьевск, пр. Строителей, д.30/1.
- ГАУЗ «Арская ЦРБ», Арский район, г. Арск, ул. Комсомольская, д. 32.
- ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ», Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. Ленина, д. 1.
- ГАУЗ «Елабужская ЦРБ» (поликлиника), г. Елабуга, ул. Пролетарская, д. 36.
- ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», г. Менделеевск, ул. Северная, д. 7.
- ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», Нурлатский район, г.Нурлат, ул. Пушкина, д. 2.
- ГАУЗ «Сабинская ЦРБ», Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Тукая, д. 3.
- ГАУЗ «Сармановская ЦРБ», Сармановский район, с. Сарманово, ул. Куйбышева, д. 88.
- ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» (Джалильская районная больница), Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Лесная, д. 4.
- ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ», Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 35.
- ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» (поликлиническое отделение городской больницы №2), г.Чистополь, ул.Энгельса, д.105/1.
Заказчик — министерство здравоохранения республики. Подать заявку на участие в тендере можно до 22 апреля. Исполнителя выберут 25 апреля.
7 апреля стало известно, что новый перинатальный центр на базе роддома городской больницы №7, который построят на улице Чуйкова в Казани, обойдется бюджету Татарстана в 942,9 млн рублей. За основу проекта взята документация перинатального центра на базе РКБ — здание площадью более 13,8 тыс. кв. м будет восьмиэтажным, центр рассчитан на 100 коек. Срок сдачи объекта — 30 ноября этого года.
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