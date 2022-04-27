Совет улемов ДУМ Татарстана утвердил размеры нисабов фитра и закята на месяц Рамазан

Совет улемов ДУМ Татарстана провел заседание по вопросу определения размеров нисабов для выплаты фитр-садака (милостыни разговления) и закята в условиях волатильности рынка драгоценных металлов, сообщили в ДУМ РТ.



На собрании улемы изучили возможности определения нисабов на фоне нестабильного курса котировок золота и серебра — по ним рассчитывается минимальный достаток, обязывающий мусульманина выплачивать фитр и закят.

На месяц Рамазан в Татарстане утверждены значения:

нисаб для выплаты фитр-садака, рассчитанный по серебру, — 44 700 руб.

нисаб для выплаты закята, рассчитаный по золоту, — 442 000 руб.

Размеры фитр-садаки и фидии не изменились: минимальный размер фитр-садака — 150 рублей при расчете на ячмень, максимальный размер фитр-садака — 800 рублей при расчете по изюму.

Фото: Ринат Назметдинов

На прошлой неделе рабочая группа Совета улемов и Совета казыев ДУМ РТ под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина определила порядок проведения месяца Рамадан, в том числе размер выплат фитр-садака.



Маргарита Головатенко