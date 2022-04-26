РБК: Путин обсудит возможную отмену прямых выборов губернаторов

Фото: Ринат Назметдинов

27 апреля в ходе заседания Совета законодателей президент России Владимир Путин может обсудить формат проведения выборов в Единый день голосования в этом году, сообщает РБК.



Существует вероятность, что прямые губернаторские выбор могут отменить. В этом случае регионы перейдут на выборы через заксобрания.

В марте некоторые главы регионов попросили Кремль рассмотреть возможность их избрания на должность через субъектовые парламенты. Это связано с тем, что выборы губернаторов предполагают большие затраты, в том числе из бюджетных средств.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что никакого актуального обсуждения этого вопроса в настоящее время не ведется.

Выборы губернаторов этой осенью запланированы во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а еще в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.



Маргарита Головатенко