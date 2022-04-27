Синоптики предупредили татарстанцев о ливне, граде и сильном ветре

Фото: Максим Платонов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий на территории республики, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.



Во второй половине дня и вечером 27 апреля и до утра 28 апреля в Татарстане при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются сильные дожди и ливни, грозы и град, а еще сильный ветер порывами 15-20 м/с, локально до 24 м/с.

В Казани ухудшение погодных условий ожидается в период с 16 до 23 часов 27 апреля.

Фото: Максим Платонов

Вчера синоптики предупреждали о том, что сегодня утром в Татарстане ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. По прогнозам, днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.

Маргарита Головатенко