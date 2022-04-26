В ДРКБ рассказали об изменениях в новом национальном календаре прививок

В Детской республиканской клинической больнице рассказали об изменениях в новом национальном календаре прививок, который был утвержден приказом Минздрава России от 6 декабря 2021 года.

Согласно документу, теперь вакцинация от гемофильной инфекции будет проводиться всем детям, а не только тем, кто находится в группах риска. Кроме того, третья ревакцинация от полиомиелита теперь будет делаться в 6 лет, а не в 14 как раньше. Три вакцинации и первая ревакцинация от полиомиелита производятся инактивированной вакциной, а последующие живой.

Также в новый календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена вакцинация от коронавируса для подростков с 12 до 17 лет.

Фото: Ринат Назметдинов

В декабре прошлого года сообщалось, что Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, включив в него вакцинацию против COVID-19. К приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся граждане в возрасте 60 лет и старше, а также взрослые, работающие по отдельным профессиям, работники в сфере медицины, социального обслуживания и другие. Тогда отмечалось, что вакцинацию подростков от 12 до 17 лет будут проводить добровольно, с письменного согласия одного из родителей.



Максим Кокунин