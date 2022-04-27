Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома 48/20 в Челнах пожаловались на облезлые стены и прорывы труб

Жильцы соседнего с пострадавшим от взрыва газа подъездом дома 48/20 в Набережных Челнах пожаловались на его плохое состояние.



По словам жильцов, в подъезде облезлые стены, с потолка падают куски краски и бетон, около трех месяцев не работает домофон, а при входе в подъезд нет решетки:

— Про отключение горячей воды мы узнаем заранее. Если в подъезде туман, значит вновь прорвало трубу, и завтра мы будем без горячей воды. Вот и сегодня весь день ее не было, — приводят их слова «Челнинские известия».

В соцсетях обслуживающая дом УК «Камстройсервис» сообщила, что обращения передадут в работу ответственному лицу ООО «ЖЭУ 50».

В январе в квартире дома 48/20 произошла утечка газа. 26 января жительница почувствовала запах газа и позвонила в аварийную службу. Сотрудники приехали быстро, обнаружили утечку непосредственно на заглушке газовой трубы. Примечательно, что семья челнинки отказалась от газа, в квартире была установлена электрическая плита.

Трагедия в доме 48/20 произошла в октябре 2021 года. В результате взрыва погибли два человека. Одной из основных версий взрыва считалась утечка газа в квартире погибшего Владимира Рочева. Следователи выяснили, что в 2010 году пенсионер отказался от получения услуг газоснабжения и на газопровод, подходящий к газовой плите, установили металлическую заглушку. Подробнее о хронике событий трагедии читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко