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В Курской области ночью сработала система ПВО

07:28, 27.04.2022
В Курской области ночью сработала система ПВО
Фото: кадр видео (архив)

Ночью в Курской области сработала система ПВО, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

— Сегодня ночью, в 2.45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, — приводит его слова «РИА Новости».

Старовойт пообещал уточнить подробности случившегося позднее. Ночь накануне прошла спокойно, отметил он.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия

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