В Курской области ночью сработала система ПВО

Фото: кадр видео (архив)

Ночью в Курской области сработала система ПВО, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.



— Сегодня ночью, в 2.45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, — приводит его слова «РИА Новости».

Старовойт пообещал уточнить подробности случившегося позднее. Ночь накануне прошла спокойно, отметил он.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях.

Маргарита Головатенко