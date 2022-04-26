В Белом доме заявили, что США добиваются увеличения поставок газа Европе из-за пределов России

Правительство США работает над увеличением объемов поставок природного газа Европе из-за пределов России. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американская администрация в том числе просит некоторые страны в Азии передать природный газ Европе. Речь идет о государствах, которые имеют «излишки предложения», передает ТАСС.



Фото: wikipedia.org

Сегодня стало известно, что уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа получили польские компании PGNiG и Gaz-System. Решение вступит в силу завтра, 27 апреля. Кроме того, будут приостановлены поставки российского газа и в Болгарию.

Диана Жиленкова