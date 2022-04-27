В селе Лебедино Алексеевского района Татарстана построят дом культуры за 23,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство сельского дома культуры в селе Лебедино Алексеевского района Татарстана выделят 23,4 млн рублей из бюджета региона. Такой тендер появился на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Подрядчику необходимо обеспечить общестроительные работы, устройство внутреннего водопровода, канализации и отопления, а также благоустроить территорию и т.д. Ожидается, что работы завершатся до 30 ноября текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, запланирована реконструкция здания дома культуры в поселке Лесхоз Сабинского района Татарстана. Заказчик — Главстрой республики. Комплекс работ включает в себя отделку, облицовку стен, устройство обочины и бетонных дорожек и др. Работы также необходимо завершить до 30 ноября. На них предусмотрели 27,4 млн рублей.



Недавно стало известно, что в селе Алан Тюлячинского района появится новый фельдшерско-акушерский пункт. Плановую и экстренную медицинскую помощь в современных условиях смогут получить порядка 450 жителей сел Алан и Ключище.



Диана Жиленкова