Хуснуллин заявил, что в российской строительной отрасли нужно повысить производительность труда

В России необходимо повысить производительность труда в строительной отрасли. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Мы не можем быть конкурентоспособными, когда производительность труда у нашего строителя в 2—2,5 раза ниже, чем у турецкого, и в 6—8 раз ниже, чем у американского, — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Хуснуллин, действовать в этом направлении необходимо именно сейчас. По словам вице-премьера, «когда тяжелые времена, нужно затягивать пояса и работать над производительностью».

Фото: Илья Репин

На прошлой неделе Хуснуллин заявил, что в стране за первые 3 месяца текущего года выдали разрешений на строительство 8,8 млн «квадратов» жилья. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидером по данному показателю стала Москва — 1,16 млн кв. м.



Диана Жиленкова