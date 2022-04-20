В России в первом квартале 2022 года число выданных разрешений на строительство жилья выросло почти на 25%

В России в январе — марте 2022 года выдали разрешений на строительство 8,8 млн кв. м жилья. Это на 22% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Это крайне важно, поскольку увеличение количества предложений на рынке недвижимости является наилучшим инструментом сдерживания роста цен на новостройки, — подчеркнул он. Строительство по новым разрешениям ведется в 81 регионе России.

Лидером по выданным разрешениям на строительство стала Москва — на 1,16 млн «квадратов». Следом идет Краснодарский край (0,63 млн кв. м), Башкирия (0,53 млн кв. м), Подмосковье (0,48 млн кв. м) и Тюменская область (0,38 млн кв. м). Татарстан в этом списке не фигурирует.



В целом положительная динамика по выдаче разрешений на строительство в первом квартале 2022 года зафиксирована в 52 регионах России, сообщает пресс-служба правительства России. Наиболее высокие темпы относительно января — марта 2021-го наблюдались в Калужской и Рязанской областях, республике Алтай, Архангельской области и Краснодарском крае.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как уточнил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, на сегодняшний день в стране действительны примерно 14 тысяч разрешений на строительство. По ним в перспективе должны возвести примерно 147 млн кв. м жилья.

В конце марта Хуснуллин сообщил, что с начала 2022 года в России введено в эксплуатацию 24 млн кв. метров жилья. По его словам, это стало рекордным показателем.



По состоянию на 9 апреля, выполнение годового плана строительства жилья в Татарстане оценивалось в 33% — было сдано 915 тыс. кв. метров. Самые высокие темпы ввода демонстрировала программа социальной ипотеки. При плане в 150 тыс. кв. м на 9 апреля сдали чуть более 83 тыс. кв. метров.



Татьяна Демина