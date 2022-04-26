«Синтез» обыграл «Балтику» и вышел в финал Кубка России

Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли петербургскую «Балтику» и вышли в финал Кубка России. Матч завершился со счетом 17:6 (1:1, 9:1, 4:3, 3:1).



Мячи в пользу казанской команды забросили Алексей Рыжов-Аленичев (5), Роман Шепелев (2), Николай Лазарев (2), Даниил Пронин (2), Никита Деревянкин (2), Сергей Лисунов (1), Артем Одинцов (1), Игорь Бычков (1) и Адель Латыпов (1).

— «Балтика» — хорошая команда и хорошо подготовилась к турниру. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Результат игры положительный, — рассказал главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе.



Финал Кубка России пройдет завтра, 27 апреля, в 18.00. Казанцы сыграют против победителя пары «Спартак-Волгоград» — «Динамо СШОР».

Недавно спортсмены «Синтеза» обыграли астраханский «Динамо СШОР» в матче предварительного этапа Кубка России по водному поло. Встреча завершилась со счетом 14:8 (4:2, 5:3, 3:1, 2:2) в пользу казанцев.

Диана Жиленкова