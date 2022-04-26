Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову
Президент РФ Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову звание Героя России. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что звание присвоено «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции».
Делимханову 52 года, он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова, а с 2021 года — депутат Государственной думы. Он принимает участие в специальной военной операции на Украине и руководил чеченскими подразделениями во время освобождения Мариуполя.
21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Мариуполя.
— Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория, — написал он в своем Telegram-канале.
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