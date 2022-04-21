Казань вошла в пятерку лидеров направлений для отдыха на майские праздники

Фото: Максим Платонов

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, наиболее популярных среди туристов для отдыха на майские праздники, сообщает OneTwoTrip по итогам анализа данных бронирований на период с 1 по 15 мая.



Лидером по количеству бронирований стал Санкт-Петербург — его выбрали для отдыха в мае 18% туристов, что на 130% больше, чем в прошлом году. На втором месте расположилась Москва — туда желают отправиться 12% пользователей — доля для столичного направления сократилась на 19%. Третьим стал Сочи — 9% туристов, прирост в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Столицу Татарстана выбирают 5,3% туристов — по сравнению с прошлым годом Казань выбирают на 66% чаще. Пятерку замыкает Нижний Новгород, куда оформлено 2,6 процента заказов. Спрос на туры в этот город увеличился незначительно, сообщает «РИА Новости».

Фото: Анна Сейтумерова

Северо-Западный филиал «Федеральной пассажирской компании» на майские праздники назначил дополнительные поезда из Казани в Петербург и обратно. Назначаются поезда N253 Петербург — Казань 29 апреля и 6 мая, N254 Казань— Петербург 3 и 10 мая. Также вводятся дополнительные поезда в Москву, Великий Новгород, Белгород.

Маргарита Головатенко