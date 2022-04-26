Илья Баланин назначен новым главой ФОМС в преддверии объединения фонда с ПФР

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илью Баланина. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Баланин родился в 1976 году. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Работал в региональных органах исполнительной власти Костромской и Ярославской областей. В феврале 2022 года он стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

На посту руководителя ФОМС Баланин сменил Елену Чернякову. Она теперь станет заместителем руководителя Росстата.

Сегодня же премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить график принятия актов для реализации закона о создании единого Социального фонда, который объединит функции ПФР и ФСС, что сделает получение соцвыплат более быстрым и удобным для граждан.

Ожидается, что благодаря этой инициативе:

максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 57 400 рублей (сейчас — 37,9 тысячи рублей);

максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660 900 рублей (сейчас — 435,9 тысячи рублей);

максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет до 143 500 (при стаже от 8 лет, вместо 94 700).



Дарья Акимова