В Госдуме заявили, что Россия вводит США в «дипломатический стресс»

Действия Вашингтона обусловлены тем, что Россия вводит США в «дипломатический стресс» проведением специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По его словам, действия США направлены на прекращение какого-либо диалога с Россией, что «очень опасно для всех». Шхагошев подчеркнул, что эти страны являются ядерными державами. Также политик назвал действия американских властей «сущим лицемерием».

Фото: duma.gov.ru

— Это последнее дело подобными вещами давить на дипломатов. С одной стороны, они призывают к теоретическим переговорам, а с другой, вот так уже на практике поступают с дипломатами, — приводит слова Шхагошева «РИА Новости».

Сегодня российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что власти Вашингтона заблокировали работу посольства России в стране. По его словам, Bank of America закрыл счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке, а в адрес посольства в письмах и по телефону поступают угрозы.



Диана Жиленкова