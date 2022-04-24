Антонов сообщил о блокировке работы российского посольства в США

Власти Вашингтона заблокировали работу российского посольства в США, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов.



Он отметил, что Bank of America закрыл счета двухгенеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке, а в адрес посольства поступают угрозы — в письмах и по телефону, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

— Одно время блокировался даже выезд из посольства, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне критиковали санкции США против России, называя их абсурдными. В посольстве заявляли, что последние санкции свидетельствуют об отчаянии Вашингтона из-за неспособности подчинить Москву своей воле.

Маргарита Головатенко